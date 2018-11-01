Фильм о гражданской войне в Перми с Елизаветой Боярской в главной роли покажут по Первому каналу

СЕГОДНЯ 19:41 2018-11-01T19:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Действие фильма «Контрибуция», снятого по историческому детективу нашего земляка Леонида Юзефовича, происходит в 1918 году в Перми. Белогвардейский корпус под командованием генерала Пепеляева захватывает город. Генерал приглашает пермских купцов с целью собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант, который таинственным образом исчезает…

Главные роли в фильме исполнили Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Также в нем снимались Илья Носков, Евгений Дятлов и Константин Воробьев.

- Фильм вполне приличный, - отозвался о «Контрибуции» Леонид Юзефович. - Хотя там много исторических и сюжетных несуразностей (сценарий - не мой). Генерал Пепеляев в исполнении Максима Матвеева мало похож на того человека, каким он был в действительности, зато очень хороши малоизвестные петербургские актеры в ролях второго плана.

Фильм «Контрибуция» покажут 5 ноября в 22.20 на Первом канале.