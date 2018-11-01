Основатель пермской IT-компании «Прогноз» признан банкротом

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-01T19:22:45+03:00

С заявлением о признании Дмитрия Андрианова банкротом еще в сентябре обратился банк «ВТБ»

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Основатель пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрий Андрианов признан банкротом – такое решение вынес Арбитражным судом Пермского края в четверг, 1 ноября. С заявлением о признании Андрианова банкротом еще в сентябре обратился банк «ВТБ».

Банк предъявил исковые требования более чем на 400 миллионов рублей. Напомним, пермская IT-компания, генеральным директором и основателем которой являлся Дмитрий Андрианов, была признана банкротом в ноябре 2017 года. Общая сумма требований кредиторов к «Прогнозу» составляет около 5 миллиардов рублей.

Напомним, летом Арбитражный суд Пермского края признал банкротом ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика». В отношении должника было открыто конкурсное производство. Общая сумма задолженности фабрики составила более 61 миллиона рублей. Из них свыше 10 миллионов рублей - долги по заработной плате.