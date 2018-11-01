Против мошенников из пермского детсада возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-01T18:29:02+03:00

Они незаконно получили из бюджета почти полмиллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В частном детском саду, находящемся в Дзержинском районе Перми, прокуратура выявила ряд нарушений. Малышам не давали витаминов, их питание не соответствовало нормам, а работники детского сада не имели надлежаще оформленных санитарных книжек. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей владелец детского сада был оштрафован.

Кроме этого, при проверке финансовых документов сотрудники прокуратуры обнаружили злоупотребления при получении региональных субсидий.

- В частности, предприниматель указывал завышенные сведения о посещении воспитанниками детского сада, на основании чего необоснованно было перечислено из краевого бюджета не менее 490 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

В связи с этим было возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».