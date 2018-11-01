2018-11-01T18:29:02+03:00
Происшествия

Против мошенников из пермского детсада возбудили уголовное дело

Они незаконно получили из бюджета почти полмиллиона рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В частном детском саду, находящемся в Дзержинском районе Перми, прокуратура выявила ряд нарушений. Малышам не давали витаминов, их питание не соответствовало нормам, а работники детского сада не имели надлежаще оформленных санитарных книжек. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей владелец детского сада был оштрафован.

Кроме этого, при проверке финансовых документов сотрудники прокуратуры обнаружили злоупотребления при получении региональных субсидий.

- В частности, предприниматель указывал завышенные сведения о посещении воспитанниками детского сада, на основании чего необоснованно было перечислено из краевого бюджета не менее 490 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

В связи с этим было возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми в дыму задохнулся 80-летний мужчина
В Перми шутник, который залез на третий этаж к девушкам, предстанет перед судом
В Прикамье разыскивают 64-летнюю женщину, которая нуждается в медицинской помощи
ОАО «РЖД» готово инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры Прикамья
Открываются новые рейсы из Перми в Нижний Новгород
В Перми «гайвинского маньяка» отправили на принудительное лечение
В Перми в сквере им. Землячки стал доступен бесплатный wi-fi
Энергетики заплатят пермяку более 120 тысяч рублей за отключение электричества
Объявлен конкурс на проектирование «Первого пермского микрорайона» для дальнейшей достройки
В Краснокамске молодой человек подбил трех подростков совершить кражу
Пассажирами первых рейсов «Ласточки» в Прикамье стали почти 500 человек
Пермские врачи первыми в России стали лечить псориаз и его последствия в комплексе
Пермяки решили, каким будет фонтан на улице Сибирской
В Прикамье домашний тиран душил 17-летнюю дочь и угрожал зарезать ее вместе с матерью
В Прикамье 4 ноября не будут работать все отделения «Почты России»
Космическое путешествие для воспитанников интерната
«Лесоповал» побывал в соликамской колонии, где отбывал наказание Михаил Танич
В Перми водителя, который насмерть сбил женщину на «зебре» на Гайве, осудили на четыре года
В Перми 59-летняя пассажирка автобуса получила травмы
Главный тренер пермского «Молота» обвинил в поражениях «предателей»
Пермское УФАС предупредило РСТ о бездействии
Пермский водитель отсудил 165 тысяч рублей за полученные травмы в ДТП
В Перми оштрафовали коллекторов, которые оказывали психологическое давление на должников и их поручителей
В Перми пройдет первый международный фестиваль научно-популярного кино