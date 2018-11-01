В Перми в дыму задохнулся 80-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-01T14:50:25+03:00

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Трагический случай произошел в Перми в ночь на 1 ноября. Пожарные получили сообщение в одном из подъездов жилого 10-этажного многоквартирного дома по улице Левченко, 6.

Пожарные приехали на место происшествия и определили, что дым идет из квартиры на восьмом этаже. В квартире был обнаружен 80-летний мужчина. Он был мертв. В результате пожара поврежден линолеум, стены имеют следы закопчений. По предварительным данным, пенсионер получил ожоги и отравление продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при приготовлении еды на газовой плите.

- Общая площадь поврежденного огнем линолеума составила около 3 кв. метров, - сообщили в МЧС. - Пожарные подразделения к ликвидации пожара не привлекались, о происшествии было сообщено в скорую помощь, и отдел полиции. Проверка по факту пожара продолжается.