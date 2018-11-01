2018-11-01T14:41:26+03:00
Общество

В Перми шутник, который залез на третий этаж к девушкам, предстанет перед судом

Его попросили напугать девушек случайные знакомые
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в июле этого года 24-летнего молодого человека случайные знакомые попросили залезть в квартиру и напугать двух девушек. Парень согласился. Он проник в квартиру на третьем этаже пятиэтажки. Девушки юмор не поняли и вызвали полицию.

Молодого человека доставили в отдел полиции, после чего он был привлечен к уголовной ответственности.

Сейчас уголовное дело завершено, материалы переданы в суд. Шутник предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище, сообщали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Краснокамске молодой человек подбил трех подростков совершить кражу. Подростки вместе с молодым человек напросились в гости к знакомому. Дождавшись. когда он заснет, похитили у него банковскую карту и 6 тысяч рублей наличными.

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