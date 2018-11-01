В Прикамье разыскивают 64-летнюю женщину, которая нуждается в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-01T14:27:57+03:00

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64-летняя Надежда Борисовна Кузнецова пропала 27 октября в Добрянке. Она ушла из дома по улице Карла Маркса и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей женщины: рост около 155 сантиметров, вес около 60 килограмм. Особые приметы: глаза разного цвета – один светло-зеленый, другой светло-карий. Была одета в серую куртку, синие резиновые сапоги. На голове мог быть платок. Женщина нуждается в медицинской помощи, она страдает деменцией.

Волонтеры поискового отряда имени Бухановой объявили сбор добровольцев, которые отправятся на поиски женщины. Поиски начнутся в эту субботу, 3 ноября, в Добрянке. Место сбора - ул. Советская, 96 у здания Добрянского ОВД. Координатор поисков: Ксения (т. 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82).Добровольцев просят надеть удобную одежду и обувь, взять с собой еду и фонарики.