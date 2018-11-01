2018-11-01T14:27:57+03:00
Общество

В Прикамье разыскивают 64-летнюю женщину, которая нуждается в медицинской помощи

Волонтеры собираются на поиски в субботу, 3 ноября, в Добрянке
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

64-летняя Надежда Борисовна Кузнецова пропала 27 октября в Добрянке. Она ушла из дома по улице Карла Маркса и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей женщины: рост около 155 сантиметров, вес около 60 килограмм. Особые приметы: глаза разного цвета – один светло-зеленый, другой светло-карий. Была одета в серую куртку, синие резиновые сапоги. На голове мог быть платок. Женщина нуждается в медицинской помощи, она страдает деменцией.

Волонтеры поискового отряда имени Бухановой объявили сбор добровольцев, которые отправятся на поиски женщины. Поиски начнутся в эту субботу, 3 ноября, в Добрянке. Место сбора - ул. Советская, 96 у здания Добрянского ОВД. Координатор поисков: Ксения (т. 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82).Добровольцев просят надеть удобную одежду и обувь, взять с собой еду и фонарики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми в дыму задохнулся 80-летний мужчина
В Перми шутник, который залез на третий этаж к девушкам, предстанет перед судом
ОАО «РЖД» готово инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры Прикамья
Открываются новые рейсы из Перми в Нижний Новгород
В Перми «гайвинского маньяка» отправили на принудительное лечение
В Перми в сквере им. Землячки стал доступен бесплатный wi-fi
Энергетики заплатят пермяку более 120 тысяч рублей за отключение электричества
Объявлен конкурс на проектирование «Первого пермского микрорайона» для дальнейшей достройки
В Краснокамске молодой человек подбил трех подростков совершить кражу
Пассажирами первых рейсов «Ласточки» в Прикамье стали почти 500 человек
Пермские врачи первыми в России стали лечить псориаз и его последствия в комплексе
Пермяки решили, каким будет фонтан на улице Сибирской
В Прикамье домашний тиран душил 17-летнюю дочь и угрожал зарезать ее вместе с матерью
В Прикамье 4 ноября не будут работать все отделения «Почты России»
Космическое путешествие для воспитанников интерната
«Лесоповал» побывал в соликамской колонии, где отбывал наказание Михаил Танич
В Перми водителя, который насмерть сбил женщину на «зебре» на Гайве, осудили на четыре года
В Перми 59-летняя пассажирка автобуса получила травмы
Главный тренер пермского «Молота» обвинил в поражениях «предателей»
Пермское УФАС предупредило РСТ о бездействии
Пермский водитель отсудил 165 тысяч рублей за полученные травмы в ДТП
В Перми оштрафовали коллекторов, которые оказывали психологическое давление на должников и их поручителей
В Перми пройдет первый международный фестиваль научно-популярного кино