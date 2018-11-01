2018-11-01T14:21:55+03:00
Общество

ОАО «РЖД» готово инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры Прикамья

Соглашение подписали 1 ноября
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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Сегодня, 1 ноября, состоялось подписание Соглашения между Пермским краем и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2019-2021 годы. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.

Стратегический документ направлен на реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Как отметил губернатор, конечная цель совместных проектов края и РЖД — повышение транспортной доступности для населения Прикамья, а также развитие системы грузоперевозок для промпредприятий.

«В перспективе у нас много планов, в том числе строительство вокзала на Перми II, ТПУ «Мотовилиха» и детской железной дороги, по которой планируем начать проектирование уже в следующем году, — подчеркнул глава региона. – Для развития региона также важен вопрос, связанный с повышением его экономического потенциала. Начинается масштабная реконструкция железнодорожного участка Пермь–Соликамск для вывоза продукции с новых месторождений, уже проектируется северный железнодорожный обход Перми. Рассчитываем, что в следующем году начнутся работы по подготовке строительной площадки».

По словам Алексея Миронова, подписанное сегодня соглашение подтверждает огромное желание региона к дальнейшему развитию. «Этому будет способствовать реализация озвученных проектов. Сейчас предприятия Пермского края перевозят по железной дороге порядка 44,5 млн тонн грузов в год. Это достойный показатель, но он будет прирастать в будущем. Большие перспективы по развитию лесной промышленности и минеральных удобрений. Мы понимаем, что для более интенсивного развития региона железная дорога тоже должна развиваться», — заявил начальник СвЖД.

Отметим, Пермский край и ОАО «РЖД» связывают долголетние и конструктивные отношения, направленные на социально-экономическое развитие региона, максимальное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, а предприятий – в транспортно-логистическом обслуживании.

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