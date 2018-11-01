Открываются новые рейсы из Перми в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-01T14:08:57+03:00

Самолеты по этому маршруту будут летать дважды в неделю

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Авиакомпания «Азимут» сообщила об открытии новых направлений. Рейсы по маршруту Нижний Новгород – Пермь будут выполняться со 2 ноября дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Вылет из Нижнего Новгорода в Пермь назначен на 16:50. В обратном направлении вылет из Перми в 21:05. Время указано местное для каждого аэропорта.

- Воспользовавшись удобными стыковками авиакомпании, пассажиры из Ростова-на-Дону могут совершить путешествие в Пермь с пересадкой в Нижнем Новгороде, - сообщили в авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания Azur Air заявила о намерении открыть рейсы из Перми в Дубай (ОАЭ) и Санью (Китай). Компания получила разрешение Росавиации, но точная дата начала полетов пока не разглашается.

Ранее мы писали, что пассажирами первых рейсов «Ласточки» в Прикамье стали почти 500 человек. Первый пассажир электропоезда получил сертификат на покупку билета.