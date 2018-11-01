2018-11-01T13:11:55+03:00
Общество

В Перми в сквере им. Землячки стал доступен бесплатный wi-fi

Также там отремонтирован фонтан, который не работал более 15 лет
Константин КЯКИНЕН
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В Мотовилихинском районе Перми завершается ремонт в сквере им. Землячки. Там отремонтирован фонтан, который не работал более 15 лет. Подрядчики обустроили дно фонтана, отремонтировали центральную чашу и барельефы львов.

Кроме того, в сквере смонтированы новые фонари, оборудовано видеонаблюдение и стал доступен бесплатный wi-fi. Сделаны новые лавочки и урны, устроены тротуары и площадки. Всего в сквере оборудовано три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием (горки, лазалки, лестницы) и площадка для отдыха, где жители смогут гулять с детьми и любоваться фонтаном. Также в парке высажены 493 дерева и столько же кустарников ценных пород. В отреставрированном сквере появятся яблони, ивы, клены остролистные и Гинала, рябины, груши, ели, сирень, гортензия ит.д.

До 1 декабря подрядная организация установит ограждения по эскизам старого чугунного ограждения по периметру сквера. Перед Новым годом в сквере установят ледовый городок с елкой.

- Сквер проектировали специалисты завода им. Ленина, - отметил Заслуженный технолог РФ Геннадий Стрелков. - Он появился благодаря его рабочим. На строительство сквера собирались целыми семьями. Многие заводчане в 1960-х годах жили в общежитии и по пути на работу проходили через сквер им. Розалии Землячки. Он был очень красивым и ухоженным. Не удивительно, что он был излюбленным местом отдыха.

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