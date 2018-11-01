2018-11-01T12:28:36+03:00
Общество

Энергетики заплатят пермяку более 120 тысяч рублей за отключение электричества

Температура в доме упала ниже нуля и отопительная система вышла из строя
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Житель деревни Мокино вернулся из Перми домой и обнаружил, что отопительная система вышла из строя, а температура в доме упала ниже нуля.

Оказалось, что электричество отключили из-за задолженности, однако никакого уведомления владелец жилого дома не получал. Квитанцию на оплату электроэнергии направлялись по адресу в деревне Мокино, однако в заключенном договоре электроснабжения указано, что счета на оплату электроэнергии должны направляться по пермскому адресу.

Суд встал на сторону хозяина дома и установил, что энергетики незаконно приостановили подачу электричества.

Восстановление отопительной системы обошлось мужчине в 81 500 рублей. Кроме этой суммы мужчине заплатят компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей и штраф в размере 42 250 рублей, сообщили в Пермском краевом суде.

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