В Краснокамске молодой человек подбил трех подростков совершить кражу

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-01T11:55:18+03:00

Но снять деньги с банковской карты горе-воришки не смогли

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В Краснокамске 24-летнего молодого человека задержали по подозрению в совершении кражи. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он причастен еще к одному преступлению. Причем, он уговорил пойти на преступление трех несовершеннолетних подростков.

24-летний краснокамец , выпивая со знакомыми, узнал, что у одного из них дома лежит банковская карта, на которой находится 90 тысяч рублей, а также наличные деньги. Он подбил трех знакомых подростков совершить кражу, обещая поделить краденное поровну.

- Подростки вместе с молодым человек напросились в гости к владельцу банковской карты, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Дождавшись. когда он заснет, похитили у него банковскую карту и 6 тысяч рублей наличными.

Наличку они сразу потратили, а деньги с карты снять не смогли, поскольку не знали пин-код.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Следствие продолжается.