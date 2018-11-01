Пассажирами первых рейсов «Ласточки» в Прикамье стали почти 500 человек

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-01T11:43:44+03:00

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Сегодня, 1 ноября, в Прикамье вышли на маршруты электропоезда «Ласточка». До этого скоростные поезда только тестировали железнодорожную инфраструктуру региона. Пассажирами первого рейса сообщением Кунгур-Пермь стали 208 жителей края, в том числе губернатор Прикамья Максим Решетников, начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов и глава города Перми Дмитрий Самойлов.

Губернатор и начальник СвЖД поздравили первого пассажира «Ласточки». Им стал Владимир Аброськин, ему вручили сертификат на приобретение месячного билета сообщением «Пермь-Кунгур-Пермь».

Второй маршрут Верещагино-Пермь первым рейсом перевез 256 пассажиров.

Два электропоезда курсируют с сегодняшнего дня по маршрутам «Пермь 2 – Кунгур – Пермь 2» и «Пермь 2 – Верещагино – Пермь 2». Время в пути в одну сторону составляет 1:31 часа и 1:50 часа соответственно. Подробное расписание можно посмотреть на сайте «Пермской пригородной компании».

Делясь впечатлениями от поездки, губернатор Максим Решетников отметил, что техника современная, и это чувствуется сразу. «На данный момент это самый современный подвижной состав. Добились мы получения поездов не просто, но, благодаря хорошему отношению с Сведловской железной дорогой и РЖД, нам удалось уже сегодня 2 состава отправить в первые рейсы, — отметил глава Прикамья. — Сейчас мы с РЖД еще обсуждаем применение этих же составов и в дневное время, чтобы скоростные поезда курсировали постоянно, а не только в утренние и вечерние часы пик».

Также глава региона обозначил, что в регионе будет продолжена работа по совершенствованию транспортной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено зонам ожидания и транспортной доступности железнодорожных объектов. По словам Максима Решетникова, в этом направлении ведется совместная работа регионального Минстранса и СвЖД.

Предполагается, что до конца года пермские «Ласточки» перевезут порядка 300 тысяч пассажиров. «В следующем году мы планируем увеличить пассажиропоток на этих маршрутах на 5%. Для этого мы дополнительно поработаем над расписанием рейсов, чтобы сделать время прибытия и отправления поездов более комфортными для наших пассажиров», — подчеркнул Алексей Миронов.

Напомним, два электропоезда «Ласточка» поступили в Пермский край на условиях долгосрочной аренды. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Максима Решетникова с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Справка:

«Ласточка» — это скоростной электропоезд, созданный в компании «Siemens AG» для российских железных дорог на основе платформы «Siemens Desiro».

Электропоезд состоит из 5 вагонов, общая длина состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. При необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса «Ласточка» (Desiro RUS) может эксплуатироваться в сдвоенном составе (5 + 5 вагонов).