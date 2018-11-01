Пермяки решили, каким будет фонтан на улице Сибирской

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-01T11:21:44+03:00

В голосовании приняли участие более тысячи человек

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Жители Перми решили, каким будет фонтан на бульваре имени Советской Армии на улице Сибирской. На сайте администрации Перми с 15 по 31 октября проходило голосование: пермяки выбирали один из четырех вариантов фонтана. В опросе участвовали более 1,2 тысяч человек.

- Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, наибольшее количество голосов получил вариант №1 (768 голосов) – продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан», - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Его хотят создать к празднованию 75-ой годовщины Победы.

Ранее мы рассказывали о том, что 2 октября состоялся тестовый запуск фонтана в сквере имени Розалии Землячки. Фонтан не работал более 15 лет. Рабочим пришлось разобрать плиты, сделать новую гидроизоляцию, обустроить дно фонтана и покрыть новой мозаикой.