В Прикамье домашний тиран душил 17-летнюю дочь и угрожал зарезать ее вместе с матерью

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-01T10:24:33+03:00

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В Чердыни 44-летний мужчина издевался над дочерью и женой. В состоянии алкогольного опьянения он угрожал им расправой. Так, в июле мужчина в очередной раз напился. Между родственниками возник конфликт. Отец схватил свою 17-летнюю дочь за горло и стал сдавливать его руками. Затем домашний тиран взял кухонный нож и, размахивая им перед женой и дочкой, стал кричать, что зарежет обеих.

На следующий день мужчина вновь учинил ссору с девушкой. Сжимая ей горло руками, осужденный повторил угрозу убийством.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, мама с дочкой обратились за помощью в полицию. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

- Установлено, что все противоправные действия гражданин совершил в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в пресс-службе краевого МВД. - По совокупности преступлений суд приговорил виновного к одному году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.