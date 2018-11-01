В Прикамье 4 ноября не будут работать все отделения «Почты России»
«Почта России» сообщила о графике работы в ноябрьские праздники. 3 ноября, накануне Дня народного единства, рабочий день будет сокращенным и станет короче на один час.
Для всех отделений почтовой связи воскресенье, 4 ноября, объявлено выходным днем. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.
Также в «Почте России» сообщили, что для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
- Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, - отметили в пресс-службе «Почты России».