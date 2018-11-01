2018-11-01T09:57:21+03:00
Общество

В Прикамье 4 ноября не будут работать все отделения «Почты России»

Также изменится график работы 3 и 5 ноября
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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«Почта России» сообщила о графике работы в ноябрьские праздники. 3 ноября, накануне Дня народного единства, рабочий день будет сокращенным и станет короче на один час.

Для всех отделений почтовой связи воскресенье, 4 ноября, объявлено выходным днем. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Также в «Почте России» сообщили, что для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

- Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе, - отметили в пресс-службе «Почты России».

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