2018-11-01T12:31:44+03:00
Общество

«Лесоповал» побывал в соликамской колонии, где отбывал наказание Михаил Танич

Известный поэт-песенник провел шесть лет в заключении
Константин КЯКИНЕН
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Группа «Лесоповал», организованная известным поэтом-песенником Михаилом Таничем, посетила Соликамск. В Усольском исправительно-трудовом лагере МВД СССР отбывал наказание основатель группы с 1947 года по 1953 год. Ежегодно в исправительной колонии №1 Соликамска в день памяти Михаила Танича проводится концерт, в котором принимают участие заключенные.

Также членам группы показали Соликамский музей истории ГУФСИН России по Пермскому краю, где рассказали о тяжелом периоде в жизни Михаила Танича.

Отметим, что основатель группы «Лесоповал» Михаил Танич для многих он известен как автор всенародно-любимых песен «Черный кот», «Идет солдат по городу», «Погода в доме», «Узелок завяжется», «Комарово» и многих других. Для группы «Лесоповал» он написал более трехсот песен.

Михаил Танич принимал активное участие в боях Великой Отечественной войны. Восемнадцатилетним парнем он в 1942 году был призван в действующую армию, сражался на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. В составе 33-й истребительно-противотанковой бригады прошел боевой путь от Белоруссии до Эльбы. В декабре 1944 года, получив тяжелое ранение, лишь чудом не был похоронен заживо в братской могиле. За боевые заслуги Михаил Танич награжден орденом «Славы» и орденом «Красной Звезды».

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