В Перми водителя, который насмерть сбил женщину на «зебре», осудили на четыре года
В Перми вынесен приговор 47-летнему водителю, который устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Страшная авария произошла в июле этого года на перекрестке улиц Репина и Кабельщиков. Водитель Daewoo Nexia не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил 47-летнюю женщину. Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь. Несмотря на все попытки медиков, женщина скончалась.
Виновника аварии задержали сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, 47-летний житель микрорайона Гайва во время совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. На допросах в полиции он признался, что незадолго до аварии выпил бутылку водки. На период расследования уголовного дела водитель находился под домашним арестом.
Орджоникидзевский районный суд водителя приговорил к четырем годам колонии общего режима, Приговор не вступил в законную силу.
В Перми осудили виновника смертельного ДТП.видео: ГУ МВД России по Пермскому краю