В Перми 59-летняя пассажирка автобуса получила травмы

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-01T07:49:59+03:00

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Полиция проводит проверку по факту получения травм пассажирки автобуса. Происшествие произошло 31 октября в Дзержинском районе краевой столицы. Автобус «Мерседес» двигался по улице Малкова в направлении ул. Энгельса. В районе дома №16 водитель резко затормозил.

59-летняя женщина получила ушиб грудной клетки. Ей назначено амбулаторное лечение.

Стражи порядка в ходе проверки выяснили, что водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 21 раз. В настоящее время по факту происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Тем временем, пермский водитель отсудил 165 тысяч рублей за полученные травмы в ДТП. Он отметил, что более четырех месяцев находился на больничном и не мог работать. Поэтому он вынужден был заключить договор на перевозку и экспедирование грузов на сумму 185 000 рублей.