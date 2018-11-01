Главный тренер пермского «Молота» обвинил в поражениях «предателей»

СЕГОДНЯ 07:39 2018-11-01T07:39:30+03:00

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«Молот-Прикамье» продолжает разочаровывать своих болельщиков. Поражения следуют за поражениями, и команда все ниже опускается в турнирной таблице. После поражения от санкт-петербургского «Динамо» 1:3 «молотобойцы» занимают 26 место из 29 возможных.

Главный тренер пермского клуба Дмитрий Крамаренко обвинил игроков в «предательстве».

- 90% проигранных матчей у нас проходят по одному сценарию: находится один «предатель». И сегодня нашелся, который провалил игру, - отметил он после проигрыша. - И «благодаря» одному хоккеисту мы проиграли матч. Еще последние игры у нас хромает большинство. Это был у нас хороший компонент, один из лидирующих.

Напомним, что после предыдущего проигрыша от «СКА-Невы» Дмитрий Крамаренко также был резок.

- Опять нашелся у нас человек который почему-то находится в нашей команде, а не в команде соперник, который дал противнику шанс, и соперник им воспользовался.