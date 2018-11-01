Пермское УФАС предупредило РСТ о бездействии

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-01T07:28:27+03:00

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю предупредило Региональную службу по тарифам о необходимости установления в регионе нормативов общедомового потребления энергии взамен тех, что были отменены судом.

Новые нормативы не утверждены до сих пор, при этом обязанность потребителей оплачивать коммунальную услугу сохраняется. В связи с этим ресурсоснабжающая организация вынуждена производить расчет стоимости общедомового потребления по нормативам, которые утверждались еще в 2015 году и на сегодняшний день уже являются недействующими.

- В итоге, из-за этого могут быть нарушены права добросовестных потребителей электроэнергии – жителей Пермского края, для которых плата за коммунальную услугу рассчитывалась по недействующим нормативам, - отметил заместитель руководителя Пермского УФАС Николай Хаснуллин.

Напомним, с июня 2017 года на территории края действовали нормативы потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, но в декабре Пермский краевой суд отменил их из-за существенных нарушений, допущенных регулятором. А в апреле 2018 года Верховный суд РФ подтвердил данное решение.

Комиссия Пермского УФАС пришла к выводу, что бездействие РСТ нарушает закон о защите конкуренции. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выдало региональному тарифному регулятору предупреждение о устранении нарушений до 15 ноября.