Пермский водитель отсудил 165 тысяч рублей за полученные травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-01T07:48:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермский водитель, пострадавший в ДТП, обратился в суд за компенсацией морального вреда. Он попал в аварию по вине дальнобойщика. Водитель легкового автомобиля потребовал взыскать компенсацию морального вреда с виновного водителя и его работодателя. Он отметил, что более четырех месяцев находился на больничном и не мог работать. Поэтому вынужден был заключить договор на перевозку и экспедирование грузов на сумму 185 000 рублей.

- Свердловский районный суд Перми учел, что водитель грузовика в момент ДТП осуществлял трудовые обязанности у ООО «Автореал», поэтому моральный вред здоровью должен компенсировать его работодатель, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Коммерческая фирма должна выплатить пострадавшему 150 000 рублей компенсации морального вреда и 15 000 рублей расходов на юридические услуги. При этом суд посчитал, что убытки, причиненные в период нетрудоспособности, должны быть рассмотрены арбитражным судом.

Пермский краевой суд оставил решение райсуда без изменения.