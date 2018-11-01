2018-11-01T07:48:00+03:00
Общество

Пермский водитель отсудил 165 тысяч рублей за полученные травмы в ДТП

Виновником аварии признали дальнобойщика, а компенсацию морального вреда заплатит его работодатель
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пермский водитель, пострадавший в ДТП, обратился в суд за компенсацией морального вреда. Он попал в аварию по вине дальнобойщика. Водитель легкового автомобиля потребовал взыскать компенсацию морального вреда с виновного водителя и его работодателя. Он отметил, что более четырех месяцев находился на больничном и не мог работать. Поэтому вынужден был заключить договор на перевозку и экспедирование грузов на сумму 185 000 рублей.

- Свердловский районный суд Перми учел, что водитель грузовика в момент ДТП осуществлял трудовые обязанности у ООО «Автореал», поэтому моральный вред здоровью должен компенсировать его работодатель, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Коммерческая фирма должна выплатить пострадавшему 150 000 рублей компенсации морального вреда и 15 000 рублей расходов на юридические услуги. При этом суд посчитал, что убытки, причиненные в период нетрудоспособности, должны быть рассмотрены арбитражным судом.

Пермский краевой суд оставил решение райсуда без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24