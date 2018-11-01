В Перми оштрафовали коллекторов, которые оказывали психологическое давление на должников и их поручителей

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-01T06:45:38+03:00

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Пермские приставы выявили нарушения в работе двух коллекторских организаций. Так, сотрудники ООО «Феникс» регулярно звонили и направляли голосовые сообщения мужчине, который даже не был проинформирован о факте наличия просроченной задолженности. Он неоднократно говорил о своем нежелании разговаривать с коллекторами, но те, продолжали названивать.

ООО «Эверест» направляло должнице голосовые сообщения, вводящие в заблуждение. В ходе телефонных переговоров с неплательщицей коллекторы пытались оказать психологическое давление, используя выражения, унижающие ее честь и достоинство. Также ей говорили о том, что в случае невозврата долга ее лишить свободы на срок до двух лет.

Обе коллекторские организации был оштрафованы. ООО «Феникс» предстоит выплатить 100 тысяч рублей, а ООО «Эверест» — 60 тысяч.

В службе судебных приставов напомнили, что если на вас оказывают психологическое давление, то вы вправе обратиться с заявлением в УФССП России по Пермскому краю о проведении проверки. Лучше приложить к обращению аудиозаписи телефонных переговоров.