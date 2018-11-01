СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-01T05:59:45+03:00

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С 29 ноября по 2 декабря в Перми пройдет первый международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc. Пермяки смогут увидеть российские и зарубежные ленты, которые рассказывают о новых разработках в сфере IT-технологий, физики, биологии. Всего в программе фестиваля - 12 картин. Фильмы представят сами режиссеры.

Также в рамках фестиваля состоится форум «Ни дня без науки», посвященный памяти Сергея Петровича Капицы. В Перми выступят футуролог Сергей Переслегин, физик Валерий Рубаков, математик Андрей Соболевский и др.

Мероприятия фестиваля будут проходить на нескольких площадках. В частности, будут задействованы пространство «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28), киноцентр «Премьер» (ул. Пионерская, 17) и Кванториум «Фотоника» (ул. 25 Октября, 64).

Тем временем, Пермский оперный театр набрал рекордное число номинаций на «Золотую маску»