В Прикамье 16-леитней девушке грозит до 6 лет за кражу 4 тысяч рублей с банковской карточки своей бабушки

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-31T19:24:30+03:00

За кражу даже небольшой суммы с карточки можно получить большой срок. Фото: архив "КП".

С 4 мая такие преступления считаются тяжкими, и примирение сторон невозможно

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В июне этого года 16-летней жительнице Чайковского срочно понадобились деньги.

Она решила, что ничего страшного не случится, если она тайком снимет 4 тысячи рублей с банковской карточки своей бабушки. И включила бабушкин телефон, в котором было установлено интернет-приложение онлайн-банка.

Одного только не учла внучка: того, что с 4 мая этого года в стране ужесточили наказание за хищение денежных средств с банковских пластиковых карт, а подобные преступления отнесли к разряду тяжких.

- Девушке предъявлено обвинение по статье о краже с банковского счета, дело передано в суд, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Максимальное наказание по предъявленной ей статье – до 6 лет лишения свободы.

Внучка готова была вернуть бабушке 4 тысячи рублей и помириться. Но, как объясняют юристы, поскольку теперь кражи с пластиковых карт считаются тяжким преступлением, то примирение сторон невозможно.