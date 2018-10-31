В Прикамье 16-леитней девушке грозит до 6 лет за кражу 4 тысяч рублей с банковской карточки своей бабушки
В июне этого года 16-летней жительнице Чайковского срочно понадобились деньги.
Она решила, что ничего страшного не случится, если она тайком снимет 4 тысячи рублей с банковской карточки своей бабушки. И включила бабушкин телефон, в котором было установлено интернет-приложение онлайн-банка.
Одного только не учла внучка: того, что с 4 мая этого года в стране ужесточили наказание за хищение денежных средств с банковских пластиковых карт, а подобные преступления отнесли к разряду тяжких.
- Девушке предъявлено обвинение по статье о краже с банковского счета, дело передано в суд, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Максимальное наказание по предъявленной ей статье – до 6 лет лишения свободы.
Внучка готова была вернуть бабушке 4 тысячи рублей и помириться. Но, как объясняют юристы, поскольку теперь кражи с пластиковых карт считаются тяжким преступлением, то примирение сторон невозможно.