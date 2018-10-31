С 1 ноября в Перми изменят расписание четырех автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-31T19:10:13+03:00

А два маршрута закроют до лета

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- С 1 ноября будет скорректировано расписание автобусных маршрутов №3т, №9т, №12т и №52, - сообщили в пермском Гортрансе. - В частности, будет скорректирован график движения несколько рейсов в течение дня на маршруте №52 «микрорайон «Парковый – «Олимпиец», который будет ходить чаще в связи с переходом на зимнее расписание. С 1 ноября будет также скорректировано расписание автобусных маршрутов №3т «10-й микрорайон – Центральный рынок», №9т «Субботино – Верхние Муллы» и №12т «Микрорайон Ива – улица Грачева».

А вот некоторые маршруты в Перми, наоборот, закроют до следующего лета.

- Автобусные маршруты №46 и №55 выполнили последние рейсы в этом сезоне, - проинформировали в Гортрансе. - Они прекращают свою работу. Работу сезонных маршрутов планируется возобновить в следующем году.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте Гортранса.