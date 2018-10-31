2018-10-31T18:24:00+03:00
Общество

В Прикамье директор муниципального водоканала утаил от налогов 29 миллионов рублей

Его уволили и оштрафовали на 200 тысяч рублей
Андрей МАТЛИН
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У предприятия теперь другой директор. Фото: МУП "Водоканал".У предприятия теперь другой директор. Фото: МУП "Водоканал".
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В Чайковском лишился должности директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал».

По закону, муниципальная коммунальная компания должна была перечислять в бюджет налоги на добавленную стоимость за предоставленные услуги ЖКХ. Коммунальщики исправно собирали деньги с жильцов и предприятий за водоснабжение, но НДС отчислять не спешили.

В итоге образовалась многомиллионная недоимка – на сумму 6 миллионов рублей. Чтобы не платить в казну деньги, руководитель чайковского водоканала предложил собирать их на счета подконтрольных фирм.

Чтобы раскрутить всю серую схему, следователям пришлось опрашивать десятки свидетелей. В конце концов, директор муниципального предприятия оказался на скамье подсудимых. Его судили по статье о сокрытии от налогообложения в крупном размере.

- В течение 2016 года он скрывал денежных средств от налогообложения, по его указанию деньги, поступающие от контрагентов за предоставленные коммунальные услуги. аккумулировались на банковских счетах подконтрольных организаций, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. – Недоимка составила более 6 миллионов рублей. А общая сумма сокрытых денежных средств - больше 29 миллионов рублей.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в муниципальных унитарных предприятиях сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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