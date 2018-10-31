В Перми полицейские сфабриковали дело о пьянстве и выдумали по нему свидетелей

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-31T17:17:10+03:00

За это их оштрафовали и уволили

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В январе этого года два сотрудника патрульно-постовой службы в Перми задержали в Перми выпившего пермяка. Они привели его в помещение участкового пункта и стали составлять протокол.

Отправлять задержанного на медицинское освидетельствование – терять время. Искать свидетелей – поди попробуй.

Выход найден был очень простой.

Следствием и судом установлено, что в середине января сотрудники патрульно-постовой службы в помещении участкового пункта полиции сфальсифицировали доказательства по административному делу о распитии гражданином на улице спиртных напитков, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - При оформлении протокола сотрудники полиции вписали в него выдуманных очевидцев и сами написали за этих людей объяснения.

Полицейских-выдумщиков судили по статье о фальсификации доказательств. Каждого оштрафовали на 40 тысяч рублей. А кроме того – уволили из внутренних органов.