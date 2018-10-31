В Перми полицейские сфабриковали дело о пьянстве и выдумали по нему свидетелей
В январе этого года два сотрудника патрульно-постовой службы в Перми задержали в Перми выпившего пермяка. Они привели его в помещение участкового пункта и стали составлять протокол.
Отправлять задержанного на медицинское освидетельствование – терять время. Искать свидетелей – поди попробуй.
Выход найден был очень простой.
Следствием и судом установлено, что в середине января сотрудники патрульно-постовой службы в помещении участкового пункта полиции сфальсифицировали доказательства по административному делу о распитии гражданином на улице спиртных напитков, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - При оформлении протокола сотрудники полиции вписали в него выдуманных очевидцев и сами написали за этих людей объяснения.
Полицейских-выдумщиков судили по статье о фальсификации доказательств. Каждого оштрафовали на 40 тысяч рублей. А кроме того – уволили из внутренних органов.