Бывший следователь из Перми вышла замуж за киллера

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-31T15:20:38+03:00

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43-летняя Виктория месяц назад вышла замуж за киллера Ореховской ОПГ. Убийца отбывает пожизненный срок в колонии в Вологодской области.

Виктория рассказала о своей истории любви в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. Самое любопытное, что 43-летняя пермячка - бывший следователь. Их роман с 48-летним Олегом начался по переписке. Затем они решили пожениться. На свадьбе, прошедшей в колонии для пожизненно осужденных, среди гостей были только тюремные конвоиры.

Женщина знает, что ее избранник - киллер преступной группировки и убил не меньше девяти человек. Тем не менее, она считает его лучшим мужчиной в своей жизни и мечтает увидеть его на свободе. Ведь по закону молодожены могут проводить вместе только по 12 дней в году.

Интересно, что у Виктории четверо детей от предыдущего брака.