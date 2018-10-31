2018-10-31T15:20:38+03:00
Общество

Бывший следователь из Перми вышла замуж за киллера

Историю безумной любви показали в программе «Мужское / Женское» на Первом канале
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
скриншот программы "Мужское/Женское"скриншот программы "Мужское/Женское"
Изменить размер текста:

43-летняя Виктория месяц назад вышла замуж за киллера Ореховской ОПГ. Убийца отбывает пожизненный срок в колонии в Вологодской области.

Виктория рассказала о своей истории любви в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. Самое любопытное, что 43-летняя пермячка - бывший следователь. Их роман с 48-летним Олегом начался по переписке. Затем они решили пожениться. На свадьбе, прошедшей в колонии для пожизненно осужденных, среди гостей были только тюремные конвоиры.

Женщина знает, что ее избранник - киллер преступной группировки и убил не меньше девяти человек. Тем не менее, она считает его лучшим мужчиной в своей жизни и мечтает увидеть его на свободе. Ведь по закону молодожены могут проводить вместе только по 12 дней в году.

Интересно, что у Виктории четверо детей от предыдущего брака.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми полицейские сфабриковали дело о пьянстве и выдумали по нему свидетелей
Пермячка, чтобы погасить долг, связала вещей почти на 55 тысяч рублей
Пермский оперный театр набрал рекордное число номинаций на «Золотую маску»
В Перми из-за плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку самолет из Благовещенска
В Перми 50-летняя женщина задохнулась в ванной комнате
В Перми открывается фотовыставка, посвященная бездомным животным
Два часа потребовалось пермским приставам, чтобы вернуть матери годовалого сына
В Краснокамске водитель «Киа Рио» на «зебре» сбил 15-летнюю школьницу
Пермь борется за право стать столицей «Тотального диктанта»
В Прикамье с прошлой недели ищут 28-летнего молодого человека
В Перми никто не захотел покупать манеж «Спартак»
Для жителей Березников отремонтировали мост через Каму
В Прикамье осуждена директор торгового центра, в котором нашли 77 нарушений правил пожарной безопасности
В Березниках пенсионерка через суд вернула деньги за дорогостоящий пылесос
Пермякам ставят прививки от гриппа, куда включены штаммы вирусов нынешнего сезона
В Пермском регионе Свердловской железной дороги с 1 ноября начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка»
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Журналисты ведущих московских СМИ посетили «Новый центр» в Перми
В Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком
Из Перми «Ласточка» будет курсировать до Кунгура и Верещагино