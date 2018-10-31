2018-10-31T15:02:38+03:00
Звезды

Пермский оперный театр набрал рекордное число номинаций на «Золотую маску»

В список лучших попали оперы «Жанна на костре» и «Фаэтон», балеты «Щелкунчик» и Asunder
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Один из претендентов на премию - спектакль "Жанна на костре" (сцена из оперы).Один из претендентов на премию - спектакль "Жанна на костре" (сцена из оперы).Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Оргкомитет Национальной театральной премии «Золотая Маска» назвал номинантов по итогам минувшего сезона. Пермский театр оперы и балета набрал рекордное число номинаций - 28. На соискание главной театральной премии выдвинуты четыре спектакля: оперы «Жанна на костре» и «Фаэтон», балеты «Щелкунчик» и Asunder.

Драматическая оратория Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи, открывавшая «Дягилевский фестиваль-2018», претендует на премию «Лучшая опера». Также в номинациях «Лучшая работа режиссера в опере» и «Лучшая работа дирижера в опере» выдвинуты Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис. Исполнители главных ролей Одри Бонне и Дени Лаван номинированы на премию за лучшую женскую и мужскую роли. Кроме того, Ромео Кастеллуччи претендует на награду как лучший художник, художник по свету и художник по костюмам в опере.

На премию в номинации «Лучшая опера» также выдвинута опера «Фаэтон», премьера которой состоялась в марте этого года. В числе номинаций, на которые претендует спектакль, «Лучший дирижер в опере», «Лучший режиссер в опере», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и две номинации за работу художника и художника по свету.

Семь номинаций у главной хореографической премьеры прошлого сезона — балета «Щелкунчик». Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко выдвинут в номинации «Лучшая работа балетмейстера-хореографа». Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет», а также за работу дирижера в балете, «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Работа художника в музыкальном театре» и «Работа художника по костюмам».

Балет Asunder претендует на победу в трех номинациях: «Лучший балет», «Работа балетмейстера-хореографа» и «Работа художника по свету в музыкальном театре».

Также в число номинантов попал фестивальный проект театра «Камилла», созданный для «Дягилевского фестиваля». Постановка заявлена в четырех номинациях.

Восемь номинаций получил мюзикл «Карлик Нос», поставленный в Театре-Театре: «Лучший спектакль», за работу дирижера, за работу режиссера, за лучшую роль второго плана, «Работа художника», «Работа художника по костюмам» и «Работа художника по свету».

Спектакль Коми-Пермяцкого театра драмы им. Горького «Черный монах» претендует на премию в номинации «Драма - спектакль малой формы».

Имена победителей станут известны 16 апреля 2019 года. Церемония вручения состоится на Исторической сцене Большого театра.

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