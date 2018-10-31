2018-10-31T10:35:30+03:00
Происшествия

В Перми 50-летняя женщина задохнулась в ванной комнате

Спасателям пришлось взламывать дверь в квартиру, где произошел пожар
Константин КЯКИНЕН
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30 октября в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в 17-этажном доме по ул. Цимлянская, 23. Прибывшие огнеборцы определили, что горит квартира на 10-м этаже.

Сначала спасателям пришлось вскрывать закрытую дверь тамбура на этаже между квартирами, затем при помощи аварийно-спасательного инструмента открыли дверь в квартиру.

Внутри квартиры было сильное задымление. Сотрудники звена газодымозащитной службы открыли запертую изнутри ванную комнату. Там они обнаружили 50-летнюю женщину без признаков жизни, сообщили в краевом управлении МЧС.

Тем временем, в Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек. 22-летняя пассажирка отечественного авто с травмами головы и тела госпитализирована в больницу. Смертельное ДТП произошло 29 октября в 2.35 на автодороге Частые - Большая Соснова. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 пересек полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со стоящим на обочине грузовым тягачом «Мерседес».

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