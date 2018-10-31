В Перми открывается фотовыставка, посвященная бездомным животным

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-31T09:55:31+03:00

40 трогательных историй кошек с фотографиями будут размещены на стендах в сквере у театра оперы и балета

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2 ноября в Перми откроется фотовыставка, посвященная бездомным животным. 40 трогательных историй под общим названием «Они живые» будут размещены на стендах в сквере около перед театром оперы и балета. Фотовыставка организована приютом для кошек «Матроскин»

- Жизнь бездомных животных не стоит ничего, - говорит организатор выставки Галя Море. - Их избивают, выкидывают из окон, выбрасывают на улицу. Они не могут рассказать о мучительной боли, пронзающей все тело, об ужасе лежания с переломанными лапами на обочине дорог. Их плач безмолвен. И фотовыставка «Они живые»- попытка рассказать нашим языком о том, что переживают животные.

Открытие фотовыставки состоится 2 ноября в 18 часов. Она продлится в сквере театра оперы и балета до 25 ноября.

Ранее мы писали, что в Перми впервые была организована экскурсия на телебашню.