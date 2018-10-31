2018-10-31T09:34:18+03:00
Общество

Два часа потребовалось пермским приставам, чтобы вернуть матери годовалого сына

Гражданский муж выгнал женщину из дома и не давал видеться с ребенком
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми женщина обратилась к судебным приставам Мотовилихинского района со своей проблемой. Гражданский муж выгнал ее из дома. В квартиру он ее не пускал, с годовалым сыном видеться не разрешал.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство. К участию в разрешении проблемы женщины был привлечен инспектор по делам несовершеннолетних.

- Уже через два часа сотрудники службы вместе с полицейским приехали к гражданскому мужу несчастной женщины, - сообщили в службе судебных приставов. - С мужчиной была проведена разъяснительная беседа. В присутствии понятых был составлен акт о передаче ребенка матери. Мальчик, длительное время не видевший мать, охотно пошел к ней. Теперь сын проживает вместе с матерью, как и определил суд.

Ранее мы писали, что в Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком.Они доставлены в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми открывается фотовыставка, посвященная бездомным животным
В Краснокамске водитель «Киа Рио» на «зебре» сбил 15-летнюю школьницу
Пермь борется за право стать столицей «Тотального диктанта»
В Прикамье с прошлой недели ищут 28-летнего молодого человека
В Перми никто не захотел покупать манеж «Спартак»
Для жителей Березников отремонтировали мост через Каму
В Прикамье осуждена директор торгового центра, в котором нашли 77 нарушений правил пожарной безопасности
В Березниках пенсионерка через суд вернула деньги за дорогостоящий пылесос
Пермякам ставят прививки от гриппа, куда включены штаммы вирусов нынешнего сезона
В Пермском регионе Свердловской железной дороги с 1 ноября начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка»
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Журналисты ведущих московских СМИ посетили «Новый центр» в Перми
В Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком
Из Перми «Ласточка» будет курсировать до Кунгура и Верещагино