Два часа потребовалось пермским приставам, чтобы вернуть матери годовалого сына

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-31T09:34:18+03:00

Гражданский муж выгнал женщину из дома и не давал видеться с ребенком

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В Перми женщина обратилась к судебным приставам Мотовилихинского района со своей проблемой. Гражданский муж выгнал ее из дома. В квартиру он ее не пускал, с годовалым сыном видеться не разрешал.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство. К участию в разрешении проблемы женщины был привлечен инспектор по делам несовершеннолетних.

- Уже через два часа сотрудники службы вместе с полицейским приехали к гражданскому мужу несчастной женщины, - сообщили в службе судебных приставов. - С мужчиной была проведена разъяснительная беседа. В присутствии понятых был составлен акт о передаче ребенка матери. Мальчик, длительное время не видевший мать, охотно пошел к ней. Теперь сын проживает вместе с матерью, как и определил суд.

Ранее мы писали, что в Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком.Они доставлены в больницу.