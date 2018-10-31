2018-10-31T07:45:40+03:00
Происшествия

В Краснокамске водитель «Киа Рио» на «зебре» сбил 15-летнюю школьницу

Девушка с травмами головы и многочисленными ушибами доставлена в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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30 октября в Краснокамске на пешеходном переходе сбили девушку. Авария произошла на ул. Большевситской около двух часов дня. 48-летний водитель «Киа Рио» в районе дома №8 на перекрестке стал поворачивать налево и не заметил девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Иномарка сбила школьницу. 15-летнюю девушку с травмами головы, многочисленными ушибами и ссадинами госпитализировали в больницу.

- По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что в Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком. Авария произошла 29 октября на дороге Кунгур-Ашап около 17.15. На 26 километре трассы 24-летний водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент по ней двигался «Фольксваген Пассат». Водителям не удалось предотвратить столкновение. Пассажирка «Рено» и малолетний ребенок госпитализированы в больницу.

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