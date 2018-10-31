2018-10-31T07:38:43+03:00
Общество

Пермь борется за право стать столицей «Тотального диктанта»

В списке претендентов - 14 городов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На официальном сайта «Тотального диктанта» началось голосование по выбору столицы в следующем году.

В списке претендентов - 14 городов, в том числе и Пермь. Народным голосованием будут выбраны 5 городов, которые будут соревноваться за право стать столицей Тотального диктанта в 2019 году. Голосование продлится до 19 ноября.

В городе-победителе будет организована главная площадка «Тотального диктанта», где текст продиктует автор. Кроме того, в столице «Тотального диктанта» финиширует автопробег, который устраивают организаторы акции.

В «Тотальном диктанте-2018» участвовали более тысячи городов из 76 стран. Проверили свою грамотность и на Международной космической станции. В Перми «Тотальный диктант» в этом году писали в шестой раз на 40 разнообразных площадках: от библиотек и университетских аудиторий до приюта «Матроскин» и Ботанического сада университета. По предварительным данным, в акции приняли участие около 3 тысяч человек.

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