2018-10-31T07:05:14+03:00
Общество

В Прикамье с прошлой недели ищут 28-летнего молодого человека

Илья Чернышев пропал 27 октября
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой обратились за помощью к добровольцам. В Прикамье пропал 28-летний Илья Геннадьевич Чернышев. Утром 27 октября мужчина покинул шатер на трассе в районе поселка Юго-Камский. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 25-30 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Был одет в черную куртку, голубой свитер, темные джинсы и черные ботинки.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят позвонить по телефону 8-963-880-32-68, или обратиться в ближайший отдел полиции.

Тем временем, найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Волонтеры поискового отряда «Мой день» сообщили, что пропавший в Усолье пенсионер найден живым. Мужчина страдает потерей памяти. 27 октября он ушел из дома по улице Гоголя в неизвестном направлении и потерялся.

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