2018-10-31T06:53:53+03:00
Общество

В Перми никто не захотел покупать манеж «Спартак»

Торги, назначенные на 30 октября, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В очередной раз отменены торги по продаже легкоатлетического манежа «Спартак» на ул. Рабочей, 9. Начальная стоимость лота составила 177,7 млн. Однако никто не захотел покупать спортивный комплекс за такую цену. На торги не заявился ни один участник.

Следующие торги намечены на 7 декабря. Стоимость объекта была снижена на 10% и составила 160 млн рублей. В аукционе собирается принять участие администрация г. Перми. Такая сумма для выкупа комплекса заложена в бюджете города.

Напомним, что помимо самого легкоатлетического манежа площадью более 10 тысяч квадратных метров в стоимость лота включены два земельных участка (площадью 15,7 тысяч кв. м и площадью 914 кв. м).

Отметим, что манеж «Спартак» выставлен на торги в связи с банкротством ООО «Магнит-Инвест».

Тем временем, в Прикамье осуждена директор торгового центра, в котором нашли 77 нарушений правил пожарной безопасности.

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