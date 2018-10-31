Для жителей Березников отремонтировали мост через Каму

СЕГОДНЯ 06:38 2018-10-31T06:38:19+03:00

Они попросили об этом, оставив заявку на портале «Управляем вместе»

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Минтранс отчитался в завершении ремонтных работ на мостовом переходе через Каму в Березниках. Стоимость работ по договору составила более 145 млн рублей. Мост жители Березников попросили отремонтировать, подав заявку на портале «Управляем вместе».

- Подрядной организацией выполнена укладка нового мостового полотна, монтаж бордюров и деформационных швов, приведены в порядок перила, мачты освещения, а также нанесена свежая разметка, - рассказали в министерстве. - Также строители укрепили одну из опор моста.

Кроме того, для повышения безопасности передвижения на мосту строители укрепили одну из его опор», – поясняют специалисты министерства. Стоимость работ по договору более 145 млн рублей.

Напомним, в этом году также наконец-то отремонтировали многострадальный мост на федеральной автодороге М-7 «Волга» через реку Сюзьва в Краснокамском районе. Кроме того, в Добрянке завершается капитальный ремонт моста через реку Вож.