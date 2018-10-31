В Прикамье осуждена директор торгового центра, в котором нашли 77 нарушений правил пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-31T06:26:27+03:00

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В Перми прокуратура в ходе проверки торгового центра «Топаз» (ул. Веденеева, 29) в Орджоникидзевском районе краевого центра нашла 77 нарушений правил пожарной безопасности.

В частности, в нескольких помещениях торгового центра отсутствовали автоматические установки пожаротушения. Имеющиеся установки находились в неудовлетворительном состоянии.

Пожарные выходы и пути эвакуации были загромождены разным хламом. Также не были разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности. Работники торгового центра не проводили инструктаж по пожарной безопасности. Кроме того, отделка стен на путях эвакуации была выполнена с использованием неизвестных материалов, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Директор торгового центра была привлечена к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Суд назначил виновной штраф в 50 тысяч рублей.