В Березниках пенсионерка через суд вернула деньги за дорогостоящий пылесос

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-31T06:04:27+03:00

Молодые люди выдали кредит на бытовую технику на 20 тысяч дороже, чем договаривались

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В Березниках пенсионерка сумела отстоять свои права в суде. К ней домой пришли двое молодых людей и предложили купить пылесос за 68 тысяч рублей в кредит. Пожилая женщина дала молодым людям аванс в 3 тысячи рублей и подписала кредитный договор. Но женщина сразу не обратила внимание, что сумма в договоре поставлена другая - 88 900 рублей.

- Поскольку продавцы назвали пенсионерке одну сумму, а кредитный договор оказался заключен на другую, обманутая женщина обратилась в суд, - рассказали нам в пресс-службе краевого суда. - Она потребовала расторгнуть договор купли-продажи с ООО «Будущее», взыскать с общества уплаченные за товар деньги за пылесос, компенсацию морального вреда, расходы по оплате юридических услуг и штраф.

Суд установил, что в договоре купли-продажи цена указана не была. Кроме того, он принял во внимание, что у пожилой женщины слабое зрение, катаракта обеих глаз, и самостоятельно ознакомиться с кредитным договором она не смогла. Также ей не была предоставлена инструкция по эксплуатации пылесоса на русском языке.

Учитывая обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, что права потребителя были нарушены. Березниковский суд взыскал с ООО «Будущее» в пользу истца уплаченную за товар денежную сумму в размере 91900 рублей, компенсацию морального вреда - 3000 рублей, 5000 рублей расходов на юридические услуги и штраф в размере 47450 рублей. Пермский краевой суд оставил решение райсуда без изменения.