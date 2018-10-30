2018-10-30T20:36:04+03:00
Общество

Пермякам ставят прививки от гриппа, куда включены штаммы вирусов нынешнего сезона

Вакцина поступила в регион в полном объеме
Вероника РАНГУЛОВА
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Самая эффективная защита от гриппа - прививкаСамая эффективная защита от гриппа - прививкаФото: архив "КП"
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Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, на этой неделе в регион поступила очередная партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для взрослых. В ближайшие дни вакцину развезут по поликлиникам, где поставить прививку сможет каждый желающий.

В ведомстве сообщили, что количество вакцины, запланированное на этот год, поступило в полном объеме. В детских садах, школах и медицинских учреждениях продолжается иммунизация.

- В состав вакцин, которые используются в период подготовки к эпидемиологическому сезону, включены актуальные штаммы вирусов гриппа, которые будут циркулировать по прогнозам ВОЗ, - сообщили эпидемиологи. - Современные вакцины против гриппа высокоэффективны и обеспечивают снижение заболеваемости гриппом на 70-90 %.

Кроме этого, вакцинация позволяет предотвратить такие тяжелые осложнения заболевания как пневмония, бронхит, отит, обострение хронических заболеваний, декомпенсацию сахарного диабета.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что сейчас самое время ставить прививки - уровень заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемический.

По данным лабораторного мониторинга, среди заболевишх циркулируют риновирусы, вирусы гриппа не обнаружены.

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