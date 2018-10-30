В Пермском регионе Свердловской железной дороги с 1 ноября начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-30T13:50:37+03:00

Они будут следовать до Верещагино и до Кунгура

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1 ноября в краевой столице состоится торжественное мероприятие, приуроченное к запуску скоростных поездов «Ласточка» в Пермском регионе Свердловской железной дороги. Принять участие планируют губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник СвЖД Алексей Миронов, депутаты краевого парламента и Госдумы, другие официальные лица.

Два состава ЭС2Г «Ласточка» производства ООО «Уральские локомотивы» прибыли в Прикамье, прошли обкатку и начнут курсировать на самых востребованных у пассажиров направлениях: Пермь-2 – Кунгур и Пермь-2 – Верещагино.

Утром 1 ноября инновационные составы впервые стартуют из Кунгура (в 6:55, здесь и далее время местное) и Верещагино (в 7:02) и доставят на станцию Пермь-2 своих первых пассажиров. При посадке в «Ласточки» им будут дарить сувениры, а в пути – развлекать интересной программой. Пассажиру, первому купившему билет на первый рейс (по данным АСУ ППК), вручат подарки.

На первом этапе перевозки новым подвижным составом будут осуществляться с сокращением времени движения между краевой столицей и Кунгуром, Верещагино в общей сложности на 11 минут (относительно действующего расписания скорых пригородных поездов). Так, время в пути следования «Ласточки» из Верещагино в Пермь сократится на восемь минут (отправление в 7:02, прибытие в 8:52). Маршрут из Кунгура в Пермь электричка пройдет быстрее на 2 минуты (отправление из Кунгура в 6:55, прибытие в Пермь в 8:26).

«Ласточка» из Перми в Кунгур будет отправляться ежедневно, в 17:18 и прибывать в Кунгур согласно действующему расписанию в 18:50. Из Перми в Верещагино поезд отправится в 19:07, прибытие в 21:06 (время в пути сократится на 1 минуту). В дальнейшем расписание может быть скорректировано с учетом результатов эксплуатации и пожеланий пассажиров.