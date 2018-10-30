2018-10-30T12:46:47+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты

Проект позволит повысить надежность и стабильность поставок продукции
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Момент подписания соглашения о сотрудничестве.Момент подписания соглашения о сотрудничестве.
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Директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» Всеволод Ковшов и генеральный директор АО «Инфотек-Балтика М» Александр Алексеев подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает кооперацию усилий при разработке опытных образцов танк-контейнеров, предназначенных для перевозки крепкой азотной кислоты. Церемония подписания состоялась в ходе проведения международной выставки «Химия-2018», проходящей с 29 октября по 1 ноября в Центральном выставочном комплексе (ЦВК) «Экспоцентр» на Красной Пресне.

В рамках проекта АО «Инфотек-Балтика М» разработает техническое задание на изготовление танк-контейнеров, обеспечивающих оптимизацию затрат грузоотправителей при транспортировке крепкой азотной кислоты. Предполагается, что опытные образцы танк-контейнеров пройдут испытания в регионе, определенном ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС». По результатам испытаний АО «Инфотек-Балтика М» представит ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» предложения по корректировке технического задания для последующего производства промышленной партии танк-контейнеров.

Директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» Всеволод Ковшов прокомментировал соглашение:

«Мы на постоянной основе проводим работу по диверсификации вариативности способов транспортировки продукции компании «УРАЛХИМ», направленную на удовлетворение спроса, в первую очередь, отечественных потребителей. Увеличение доли контейнерных перевозок - одно из основных направлений этой деятельности. Заключенное соглашение с АО «Инфотек-Балтика М» по разработке и поставке опытных образцов специализированных танк-контейнеров, предназначенных для перевозки крепкой азотной кислоты, позволит нам после проведения всех необходимых процедур по испытаниям и сертификации танк-контейнеров использовать альтернативный способ перевозки продукта, востребованного на российском рынке, а также повысить надежность и стабильность поставок для наших покупателей».

Генеральный директор АО «Инфотек-Балтика М» Александр Алексеев, в свою очередь, подчеркнул: «УРАЛХИМ является нашим ключевым партнером. Этот новый совместный проект - логичное продолжение сотрудничества и наших предыдущих проектов по специализированному оборудованию. Мы продолжаем разработку и подготовку к эксплуатации других видов специальных контейнеров для российского рынка. В нашем парке есть экспериментальные композитные танк-контейнеры, количество которых увеличится в следующем году. Благодаря нашим совместным усилиям с клиентами мы дадим работу и перспективы отечественным производителям танк-контейнеров, будем стараться выходить вместе с ними на внешние рынки».

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