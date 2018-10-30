Журналисты ведущих московских СМИ посетили «Новый центр» в Перми

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-30T11:58:11+03:00

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Журналисты федеральных изданий из Москвы посетили жилой комплекс компании «Талан» в Перми – «Новый центр». В экскурсии приняли участие сотрудники радиостанций «Эхо Москвы», «Бизнес FM», печатных изданий «Московский комсомолец», «Эксперт» и «Ведомости», онлайн-редакций — Лента.ру, Проновострой, Правда.ру.

На экскурсии по «Новому центру» журналистам рассказали об основных градостроительных подходах компании. В частности, о работе с лучшими западными и отечественными архитектурными бюро. В регионах большой редкостью пока являются работы мировых знаменитостей. А «Новый центр» был создан английскими архитекторами. В реализации их идей девелоперская компания точно следовала авторским рекомендациям: в частности, образцы цветов отделочных материалов, оттенков напыления на стекла отсылались в Лондон и только после согласования с архитекторами использовались в строительстве.

Также журналистам показали общественные пространства жилого комплекса. На первом этаже располагается общественная гостиная, где каждый житель может встретить курьера с посылкой, обменяться книгами с соседями, просто забежать переждать дождь во время прогулки во дворе. Благоустройство придомовой территории выполнено по авторскому проекту российских специалистов по ландшафту и предлагает сразу несколько сценариев для времяпрепровождения. Особое внимание уделено освещению двора: оно многоуровневое, от дизайнерских фонарей до встроенной в плитку наземных светильников. Благодаря этому в каждое время суток здесь создается особенная атмосфера, что делает прогулки разнообразными и интересными.

Особенно сильное впечатление произвели на представителей СМИ панорамный лифт, из которого открываются потрясающие панорамы города, а также общественная терраса на верхнем этаже жилого комплекса с дизайнерской мебелью, где также могут проводить время жители. Такие опции даже в Москве доступны не во всех жилых комплексах бизнес и элитного класса. В шоу-руме представители «Талан» продемонстрировали представителям СМИ функции умной квартиры, которые будут доступны клиентам компании в новых жилых комплексах. Здесь же были озвучены данные исследования о применении умных решений в российских новостройках. Выяснилось, что 80% новостроек России вообще не предусматривают ни одного умного решения — ни в домах, ни в квартирах. Причем в комфорт-классе умные опции есть всего в 6% новостроек. И проекты «Талан» являются счастливым исключением, предлагающие расширенный пакет решений — от управления электроприборами и освещением до умных камер хранения в доме, бесключевого доступа и системы распознавания лиц. Все это будет во всех пермских проектах компании.

Кроме «Нового центра» журналисты осмотрели исторический центр города, посетили этнографический музей «Хохловка» и знаменитый дом Грибушина.