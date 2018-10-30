2018-10-30T06:57:41+03:00
Общество

Из Перми «Ласточка» будет курсировать до Кунгура и Верещагино

Новый электропоезд будет запущен с 1 ноября
Константин КЯКИНЕН
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Пермская пригородная компания опубликовала расписание пригородных поездов серии «Ласточка». Новая электричка будет состоять из пяти вагонов. С 1 ноября «Ласточки» будут курсировать по маршрутам Пермь-Кунгур и Пермь - Верещагино ежедневно.

С введением в строй «Ласточек» изменится и расписание электричек. Пригородный поезд №7170 сообщением Пермь-2 - Кунгур будет отправляться ежедневно в 17.18. В Кунгур «Ласточка» прибудет в 18.50.

В обратном направлении электропоезд №7163 стартует из Кунгура в 6.55 и прибудет в Пермь в 8.26.

Пригородный поезд №7153 до Верещагино отправится со станции Пермь-2 в 19.07, приедет на конечную станцию в 20.06. В обратном направлении из Верещагино выедет в 7.02 и прибудет в Пермь в 8.52.

Подробное расписание можно посмотреть на сайте «Пермской пригородной компании».

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