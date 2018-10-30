2018-10-30T06:45:53+03:00
Спорт

«Молот» вновь проиграл на глазах 4500 зрителей

Пермская команда начала серию домашних игр матчем с питерским клубом «СКА-Нева»
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье2фото: ХК "Молот-Прикамье2
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Более 4500 зрителей пришли поддержать «Молот-Прикамье» во встрече с питерским клубом «СКА-Нева». Команда гостей входит в систему питерского СКА, представляя ее в Высшей хоккейной лиге. Этим матчем «молотобойцы» начинали домашнюю серию игр.

Матч получился очень упорным, но закончился очередным поражением «Молота» 2:3. все шайбы были заброшены в заключительном периоде встречи. У «молотобойцев» отличились Александр Дельнов и Матвей Тымченко.

Главный тренер пермяков Дмитрий Крамаренко отметил игру вратаря команды Георгия Анаркулова, который не раз выручал команды. А полевые игроки голкипера не поддержали.

- Игра выровнялась, надо было забивать в большинстве, но мы не использовали свои шансы 5 на 3, 5 на 4, - отметил наставник «молотобойцев». - И допустили ошибки. Опять нашелся у нас человек, который дал противнику шанс, и соперник им воспользовался. Ребятам спасибо за то, что не сдавались и играли до конца.

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