2018-10-30T06:31:47+03:00
Спорт

«Парма» на выезде проиграла московскому ЦСКА

Пермский клуб пока не готов играть с лидером российского баскетбола
Константин КЯКИНЕН
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фото: БК "Парма"фото: БК "Парма"
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В очередном туре Единой Лиги ВТБ «Парма» встречалась с флагманом российского баскетбола -столичным ЦСКА. Перед матчем букмекеры оценили шансы пермяков на победу 15:1. И матч подтвердил силу армейцев.

С самых первых минут ЦСКА задал высокий темп игры, показывая большую эффективность в нападении и защите. Пермяки пытались соперничать с армейцами в скорости. Игра была результативной, благодаря высокому проценту реализации бросков. Первую половину армейцы выиграли за счет слаженных командных действий в защите и точным броскам Михаила Кулагина и Ивана Ухова. В итоге - 50:36 в пользу армейцев к большому перерыву.

Во второй половине армейцы усилили прессинг. Пошла игра у снайпера «красно-синих» Семена Антонова, который набрал 18 очков. Третью четверть москвичи выиграли со счетом 35:22.

Исход матча ни у кого уже не вызывал сомнений. Завершали встречу команды, выпустив резерв, состоящий из молодых российских игроков. Окончательный счет встречи 108:84 в пользу ЦСКА.

- Мы не играли в защите так, как надо, - отметил после игры главный тренер пермяков Николайс Мазурс. - В итоге не смогли повлиять на игру, которая проходила в стиле «беги-бросай». ЦСКА бросал лучше и победил. А нам есть, над чем работать. Наши новички сегодня были не в своей тарелке. Поздравляю армейцев и от души желаю им удачи в матчах Евролиги.

Самым результативным игроков в составе «Пармы» стал Эйгирдас Жукаускас с 14 очками и 7 подборами. У Коди Джастиса 12, а Константин Буланов добавил 10 очков в общую копилку, сообщили в пресс-службе пермского клуба.

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