2018-10-30T06:19:16+03:00
Общество

Пермяки поставили памятник бесплатным парковкам

Он установлен на улице Тимирязева
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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На улице Тимирязева возле дома №59 пермяки установили памятник бесплатным парковкам. На монументе высечена дата - 1 октября 2018 года и надпись: «Памятный камень об ушедших бесплатных пермских парковках». Автор нового арт-объекта неизвестен.

Напомним, что с 1 октября пермские власти в очередной раз расширили зону платных парковок. в этом году это уже второе расширение - первое состоялось 10 сентября.

С 10 сентября зона платной парковки увеличилась от улицы Попова до улицы Крисанова, от Пушкина до улицы Революции. Также стоянки стали платными в районе Разгуляе, на улице Ленина и улице Советской. С 1 октября к зоне платной парковки добавился участок, ограниченный Комсомольским проспектом, улицами Чернышевского и Островского. И это не последнее расширение.

В перспективе зона платной парковки распространится на весь центральный район: до Перми-2, Северной дамбы и улицы Чкалова. Цена часа парковки пока останется прежней - 20 рублей.

Контролируют платные стоянки четыре патрульных экипажа, каждый автомобиль оборудован специальными камерами, которые одновременно снимают и место парковки, и номера машин. Есть и пешие контролеры, которые обходят улицы и фиксируют все машины, владельцы которых пытаются скрыть свои номера от видеофиксаторов.

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