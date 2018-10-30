2018-10-30T06:04:29+03:00
Общество

В Перми отремонтировали транспортную развязку у КамГЭСа

Работы велись на участке от пересечения улицы Набережной и серпантина до улицы Репина
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе Перми отремонтировали дорожную развязку около ГЭС по пути на Гайву. Работы велись на правом берегу Камы на участке от пересечения улицы Набережной и серпантина до улицы Репина.

Дорожники уложили новое асфальтовое покрытие проезжей части общей площадью более 3,5 тысяч кв. метров, устроили бортовой камень вдоль дороги. Кроме того, подрядчики заменили пластиковую конструкцию для кругового движения на капитальное ограждение.

Всего в Орджоникидзевском районе в этом году отремонтировано более 80 тысяч кв. метров автомобильных дорог, тротуаров и дворовых проездов. В частности, сделан ремонт дорог по улицам Первомайской, Адмирала Старикова, Железнодорожной, Карбышева, Репина, Качканарской, Маршала Толбухина и другие.

Кроме того, как пояснили в городской администрации, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали дороги по улице Гремячий Лог и на Чусовской водозабор.

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