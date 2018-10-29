2018-10-29T21:28:34+03:00
Происшествия

В Прикамье на трассе столкнулись иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла вечером 29 октября
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 29 октября на трассе Кунгур-Ашап.

- Известно, что столкнулись две иномарки, - рассказали в ведомстве. – Обстоятельства еще выясняются. Также в аварии пострадали два человека. Более подробной информации об их состоянии пока нет.

Накануне пресс-служба ГИБДД советовала всем автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю. В ближайшие дни ожидается снег, по ночам - гололед, так что на дорогах может быть опасно.

Ранее мы писали о том, что 23 октября в Орджоникидзевском районе Перми произошла авария. По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу ВАЗу-21104. Произошло столкновение, в результате которого пострадала 30-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В ходе проверки полицейские выяснили, что водитель иномарки ранее нарушал ПДД и лишался прав.

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