Из-за опоздавшего пассажира проводница сорвала стоп-кран поезда на станции «Пермь-2»

СЕГОДНЯ 20:59 2018-10-29T20:59:11+03:00

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Днем 28 октября в транспортную полицию поступила информация о том, что в поезде сообщением «Москва-Новый Уренгой» сорвали стоп-кран. Оказалось, это сделала проводница из 8 вагона.

- После отправления поезда со станции «Пермь-2» женщина закрыла вагон, но через несколько секунд услышала сильный стук в дверь, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции Пермского края. - Оказалось, что один из пассажиров на ходу запрыгнул на подножку своего вагона и, к счастью, успел зацепиться за поручни отъезжающего состава. Увидев пассажира за дверью, проводник незамедлительно сорвала стоп-кран для остановки поезда и впустила опоздавшего пассажира в вагон.

Правонарушителем оказался 33-летний гражданин Казахстана, который решил погулять по вокзалу и не обратил внимания, что его поезд отправился. Когда он заметил движущийся состав, то подбежал к вагону и прыгнул на подножку.

- Незапланированная стоянка поезда составила 2 минуты, - добавили в ведомстве. - Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Перми составили на мужчину административный протокол по статье «Проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах».