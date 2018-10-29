2018-10-29T20:59:11+03:00
Общество

Из-за опоздавшего пассажира проводница сорвала стоп-кран поезда на станции «Пермь-2»

Незапланированная стоянка составила две минуты
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Днем 28 октября в транспортную полицию поступила информация о том, что в поезде сообщением «Москва-Новый Уренгой» сорвали стоп-кран. Оказалось, это сделала проводница из 8 вагона.

- После отправления поезда со станции «Пермь-2» женщина закрыла вагон, но через несколько секунд услышала сильный стук в дверь, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции Пермского края. - Оказалось, что один из пассажиров на ходу запрыгнул на подножку своего вагона и, к счастью, успел зацепиться за поручни отъезжающего состава. Увидев пассажира за дверью, проводник незамедлительно сорвала стоп-кран для остановки поезда и впустила опоздавшего пассажира в вагон.

Правонарушителем оказался 33-летний гражданин Казахстана, который решил погулять по вокзалу и не обратил внимания, что его поезд отправился. Когда он заметил движущийся состав, то подбежал к вагону и прыгнул на подножку.

- Незапланированная стоянка поезда составила 2 минуты, - добавили в ведомстве. - Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Перми составили на мужчину административный протокол по статье «Проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье на трассе столкнулись иномарки, есть пострадавшие
В Перми с поезда сняли пьяного дебошира, который отмечал День водителя
Жителя Прикамья осудили за убийство, совершенное шесть лет назад
В Перми росгвардейцы задержали насильника, когда он срывал одежду с женщины
ВТБ расширяет продажи полисов «Защити будущее»
Пенсионерку с гниющими ногами положили в отдельную палату пермской больницы
В Прикамье сотрудник администрации четыре года назад присвоил 690 тысяч рублей
В Прикамье рецидивист-романтик в маске ломился за букетом цветов в торговый павильон
В Прикамье 17-летний юноша убил мужчину в его квартире
В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора
Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих
В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню
В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье больного принудительно отправили на лечение